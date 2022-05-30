В России водители смогут предъявлять удостоверение и полис ОСАГО в виде QR-кода

В мобильном приложении «Госуслуги Авто» появится сервис по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода. Об этом пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщила в понедельник, 30 мая.

«Минцифры России и МВД России продолжают вести активную цифровизацию услуг для развития функциональных возможностей мобильного приложения «Госуслуги Авто» и перевода документов для автовладельцев в цифровой вид», — говорится в тексте.

В настоящее время ведется проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов, сообщается на сайте aif.ru.

Сейчас главной функцией приложения «Госуслуги Авто» является возможность загрузить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и предъявлять его сотруднику ГИБДД в виде QR-кода, передает агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что ход опытной эксплуатации сервиса был признан успешным и теперь продолжается на всей территории России.

Ранее, 14 марта, сообщалось, что мобильном приложении «Госуслуги Авто» появилась новая функция, с помощью которой пользователи смогут обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Отмечалось, что функционал приложения будет расширяться. В частности, должны появиться такие сервисы, как оформление европротокола онлайн и оформление купли-продажи автомобиля онлайн.

Мобильное приложение «Госуслуги Авто» было запущено осенью 2021, и на сегодняшний день его скачали порядка 1,5 млн пользователей. С его помощью можно записаться на регистрацию автомобиля и замену водительского удостоверения, оплатить штрафы ГИБДД, посмотреть историю автомобиля и скачать выписку из госреестра транспортных средств ГИБДД.