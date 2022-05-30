Реклама
Прямой эфир
Мир
Два волонтера пострадали в результате взрыва в Мелитополе
Общество
В Курской области усилены меры безопасности на границе с Украиной
Мир
Пять человек погибли и 12 ранены в результате обстрела в Донецке
Армия
ВС РФ уничтожили узел связи ВСУ и 15 беспилотников
Наука
Астроном предупредил о метеорном дожде утром 31 мая
Общество
Россияне намерены засудить Sony на 280 млн рублей за отключение PS Store
Мир
В Турции назвали вступление Украины в НАТО в обозримом будущем нереальным
Мир
Херсонские аграрии начали экспорт зерновых прошлого урожая в РФ
Мир
ВСУ из Лисичанска подвергают обстрелам Северодонецк
Мир
Германия выделила $107 млрд на модернизацию своих вооруженных сил
Мир
Спасатели обнаружили тела 14 погибших при крушении самолета в Непале

«Школу фермера» открыли в Коми

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Коми запустили проект «Школа фермера», работающий на базе Института переподготовки и повышения квалификации работников агропромышленного комплекса. Таким образом, республика присоединилась к всероссийскому проекту, в котором участвуют уже 19 регионов РФ.

Участникам обучения предоставляется возможность узнать о правовых аспектах деятельности фермерских хозяйств, финансовых бизнес-моделях и основах маркетинга, познакомиться с новейшими технологиями АПК и применить свои знания на ведущих предприятиях отрасли, пишет ИА «Комиинформ».

Институт при согласовании с республиканским минсельхозом выбрал для обучения два направления — растениеводство и сыроделие. По словам ректора института Григория Семяшкина, тема растениеводства стала самой популярной.

Министр сельского хозяйства республики Алексей Буткин в свою очередь отметил, что сегодня сельское хозяйство сильно нуждается в специалистах растениеводческой отрасли. Это и специалисты по выращиванию овощей открытого грунта, и картофелеводы.

Производство сыров в Коми является новым направлением, но уже стало очень востребованным. Оно помогает малым сельхозтоваропроизводителям решить проблему сбыта молока. Учитывая повышенный спрос на сыры, данное направление может стать весьма прибыльным предприятием, отметил региональный министр.

Власти Коми гарантируют поддержку специалистов сельскохозяйственной отрасли.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022