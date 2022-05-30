«Школу фермера» открыли в Коми

В Коми запустили проект «Школа фермера», работающий на базе Института переподготовки и повышения квалификации работников агропромышленного комплекса. Таким образом, республика присоединилась к всероссийскому проекту, в котором участвуют уже 19 регионов РФ.

Участникам обучения предоставляется возможность узнать о правовых аспектах деятельности фермерских хозяйств, финансовых бизнес-моделях и основах маркетинга, познакомиться с новейшими технологиями АПК и применить свои знания на ведущих предприятиях отрасли, пишет ИА «Комиинформ».

Институт при согласовании с республиканским минсельхозом выбрал для обучения два направления — растениеводство и сыроделие. По словам ректора института Григория Семяшкина, тема растениеводства стала самой популярной.

Министр сельского хозяйства республики Алексей Буткин в свою очередь отметил, что сегодня сельское хозяйство сильно нуждается в специалистах растениеводческой отрасли. Это и специалисты по выращиванию овощей открытого грунта, и картофелеводы.

Производство сыров в Коми является новым направлением, но уже стало очень востребованным. Оно помогает малым сельхозтоваропроизводителям решить проблему сбыта молока. Учитывая повышенный спрос на сыры, данное направление может стать весьма прибыльным предприятием, отметил региональный министр.

Власти Коми гарантируют поддержку специалистов сельскохозяйственной отрасли.