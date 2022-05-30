Немецкого журналиста ужаснул масштаб русофобии в Германии, сообщает телеканал «Известия». Об этом он заявил в своей статье для Junge Welt. Ульрих Хайден вернулся в ФРГ спустя 30 лет жизни в Москве.

Также Хайден отметил большое количество мер безопасности в преддверии Дня Победы в Трептов-парке, где находится братская могила и крупнейший в столице ФРГ монумент советским воинам.

По его словам, входы в парк охраняли десятки полицейских, которые, казалось, следили за тем, чтобы выполнялись написанные на табличках запреты на ношение георгиевских ленточек, демонстрацию флагов с российскими и украинскими отсылками, а также исполнение русских маршевых и военных песен.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.