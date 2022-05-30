Эксперты сочли Великобританию беззащитной перед оружием России

Эксперты назвали Великобританию беззащитной перед оружием России, сообщает телеканал «Известия». По мнению аналитика из исследовательской фирмы Sibylline Алекса Лорда, в случае запуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которая базируется в Калининграде, Соединенное королевство может оказаться в зоне удара.

В свою очередь, эксперт по международным отношениям из университета Лестера Эндрю Футтер считает, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» — это супероружие. У Великобритании нет возможности его перехватить и уничтожить.

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