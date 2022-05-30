Вильфанд пообещал москвичам теплую рабочую неделю с краткими дождями

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на начавшейся рабочей неделе в Москве будет теплая погода, но с короткими дождями.

В беседе с ТАСС в понедельник, 30 мая, специалист отметил, что температура воздуха составит от +19 до +25 градусов. Ожидается облачность с частыми прояснениями и редкими и короткими дождями.

По словам Вильфанда, со среды, 1 июня, в столице прогнозируется до +25 градусов.

«Будет такая нормальная типичная летняя погода», — отметил специалист.

Он добавил, что порывистый ветер сохранится до вторника, 31 мая, включительно.

Ранее в этот день в Гидрометцентре рассказали, что в столичном регионе в понедельник, 30 мая, ожидается переменная облачность, в области возможен кратковременный дождь.

В дневное время в столице воздух прогреется до +20…+22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12…+14 градусов. В области днем ожидается от +18 до +23 градусов, а в ночное время столбики термометров опустятся до отметки +9 градусов.

В воскресенье, 29 мая, на сайте «Метеоновости» сообщалось, что на главной метеостанции столицы ВДНХ с начала мая выпало около 60 мм осадков, что составляет 110% от месячной нормы осадков. Как пишет РИАМО, проливные дожди пришли в столичный регион в конце прошлой рабочей недели. 27 мая на ВДНХ выпало рекордное количество осадков — 25 мм, был побит рекорд 1924 года, который составлял 21,5 мм.

27 мая Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, что настоящее лето начнется в регионе с понедельника, 30 мая. Между тем, по словам синоптика, переход к календарному лету еще не означает, что в Москве установится стабильно теплая погода.

24 мая Вильфанд заявлял, что уходящий май стал одним из 10 самых холодных в Москве с 1879 года. При высокой изменчивости погоды температура отставала от нормы в среднем на два градуса, отмечает агентство городских новостей «Москва». В 2021 году среднее отставание от нормы составляло полтора градуса.

Еще раньше в этом месте Вильфанд пообещал, что лето в России не будет холодным. При этом метеоролог отметил, что в Центральном и Приволжском федеральных округах сезон прогнозируется холоднее, чем в прошлом году, пишет сайт kp.ru.