«Библионочь» в Москве посетило более 40 тыс. человек

В Москве познавательную акцию «Библионочь» посетило свыше 40 тыс. человек, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В ночь на 29 мая порядка 220 учреждений, подведомственных городскому департаменту культуры, провели более 750 мероприятий. «В библиотеках, музеях, театрах, школах искусств провели мастер-классы, лекции, экскурсии, встречи с писателями и артистами. Популярностью пользовались и онлайн-трансляции событий — они собрали 250 тыс. просмотров», — уточнила Сергунина.

Одними из самых посещаемых площадок стали библиотека имени Некрасова, библиотеки № 147 и № 197, а также детская библиотека имени Гайдара.

Для детей в рамках «Библионочи» была организована отдельная программа «Библиосумерки». Ребята узнали о традициях народов России, они слушали рассказы и стали зрителями спектаклей. Также они приняли участие в квестах и мастер-классах.

В библиотеке № 147 им. С.С. Орлова, которую в «Библионочь» открыли после ремонта, можно было послушать лекцию искусствоведа Елены Олейник о знаменитом особняке Степана Рябушинского.

В библиотеке имени Некрасова актеры «Электротеатра Станиславский» читали сказки и легенды народов России. Там же прошла встреча с писателем Алексеем Сальниковым, презентовавшим свою новую книгу. Для посетителей провели различные воркшопы, в частности по ткацкому мастерству.

К «Библионочи» приурочили открытие на 89-м этаже башни «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» библиотечного пространства, где можно взять книги и оформить единый читательский билет. Там прошел концерт-спектакль театра «Практика» в исполнении ансамбля «Комонь», а также состоялась встреча с режиссером Мариной Брусникиной, писателями Павлом Басинским, Марией Авериной, поэтессой Мариной Степновой, а также сценаристом и продюсером Олегом Роем.

В 2020 и 2021 годах «Библионочь» проходила в онлайн-формате. В прошлом году трансляции посмотрели более 215 тыс. раз, а в позапрошлом было 98 тыс. просмотров.

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