Самый длинный в мире стеклянный мост открылся во Вьетнаме

Во Вьетнаме состоялась церемония открытия самого длинного в мире стеклянного моста. Она началась с традиционного танца дракона. Посетители могут пройти 632 м по прозрачному подвесному мосту, который соединяет две горные вершины, передает телеканал «Известия». Конструкция выдерживает до 450 человек. На церемонии открытия присутствовал представитель Книги рекордов Гиннесса. Он вручил документ, подтверждающий статус самого длинного подвесного моста его создателям.

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