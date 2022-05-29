Обстрел со стороны ВСУ из «Градов» по ЛНР

Обстрел со стороны ВСУ из «Градов» по ЛНР

2022-05-29 09:06:05

2022-05-29 09:06:05

2022-05-29 09:06:05

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