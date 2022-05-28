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Финальный матч Лиги чемпионов задержали на 37 минут из-за беспорядков

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Фото: REUTERS/Fernando Kallas
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Встречу мадридского «Реала» и английского «Ливерпуля» на на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) 28 мая пришлось отложить на 37 минут.

Финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА должен был начаться в 22:00 мск, однако в связи с беспорядками возле стадиона организаторы были вынуждены задержать начало игры.

По данным СМИ, некоторые болельщики столкнулись с охраной при попытке проникнуть на стадион. Люди перелезали через ограждения, игнорируя попытки распорядителей взять ситуацию под контроль.

В конечном итоге сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить слезоточивый газ.

Изначально Финал лиги должен был состояться на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, однако Исполнительный комитет УЕФА 25 февраля провел внеочередное заседание и принял решение о переносе игры на нейтральное поле в Париже. Причиной организационных перестановок стала спецоперация РФ по защите Донбасса и последующее обострение ситуации на Украине.

Позже, 28 февраля, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. В свою очередь, Российский футбольный союз (РФС) действия ассоциаций нелегитимными и заявил о намерении оспорить решение, которое, как отметили в союзе, носит дискриминационный характер и причиняет ущерб спортивному сообществу.

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