В Лондоне состоялся виртуальный концерт группы ABBA

Участники легендарной шведской группы ABBA впервые за почти 40 лет воссоединились. Концерт состоялся в Лондоне в Олимпийском парке, передает телеканал «Известия». Правда, сами члены коллектива на сцену не вышли. Вместо 70-летних музыкантов выступали их голографические копии. «ABBA вояж» — это виртуальный полуторачасовой концерт. Во время красочного шоу звучат 22 хита группы. Аватаров создали специалисты под руководством режиссера «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Во время концерта участники ABBA были в зрительном зале. На сцену легендарные артисты вышли в конце шоу.

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