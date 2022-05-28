Американский телеканал назвал рубль самой устойчивой валютой 2022 года

Американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой этого года. Причиной укрепления валюты называется стремительный рост цен на энергоносители и контроль над оттоком капитала со стороны Центробанка России, передает телеканал «Известия». Также важную роль сыграло требование России о переводе платы за газ в рубли.

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