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Американский телеканал назвал рубль самой устойчивой валютой 2022 года

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Американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой этого года. Причиной укрепления валюты называется стремительный рост цен на энергоносители и контроль над оттоком капитала со стороны Центробанка России, передает телеканал «Известия». Также важную роль сыграло требование России о переводе платы за газ в рубли.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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