Украинские командиры относятся к подчиненным как к рабам, а из-за действий ВСУ к Украине остается только ненависть. Об этом рассказал бывший морпех Алексей Лисняк, который уволился из вооруженных сил Украины и не стал воевать за киевский режим. Затем, спасаясь от преследования СБУ, уехал в Россию и вернулся только после освобождения территории российскими войсками.

На месте родного дома Лисняк обнаружил только развалины — хату разбомбили украинские военные. Первые кадры после обстрела показаны в видеосюжете РЕН ТВ. По иронии судьбы по дому Алексея били те, с кем еще совсем недавно он делил сухпаек и палатки на учениях.

«Никогда не думал, что такое будет, что так произойдет, что будут бить по мирным... Злость, страх. На Украину ненависть», — признается Алексей.

Раньше он служил в 36-й бригаде морской пехоты, говорит ремонтировал технику. Контракт, по его словам, подписал из-за денег, 12 тыс. гривен на гражданке мало кто мог предложить. В учебной части увидел людей с расписанными националистическими татуировками на теле, увидел скотское по отношению к личному составу отношение командиров и решил уволиться, но не дали.

Пришлось нарушать дисциплину. Снять с себя форму удалось 21 февраля 2021 года еще до начала спецоперации. 23-летний парень считает это чудом. Говорит, что послали бы на убой.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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