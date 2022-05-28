В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ. Как заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, сейчас топлива больше, чем в предыдущие годы. В то же время он отметил, что газа не хватит, если прекратится или снизится импорт из России, передает телеканал «Известия». Глава регулятора назвал закупки Германией СПГ промежуточным решением, поскольку сжиженный газ наносит больший вред экологии.

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