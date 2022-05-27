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Около 450 детей пострадали от укусов клещей на Ставрополье с начала года

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В Ставропольском крае с начала 2022 года за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 446 детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего за это время зарегистрировано 986 случаев присасывания клещей, что на 28% меньше, чем в прошлом году. Наибольшее число обращений к медикам отмечено в Ставрополе, Пятигорске и Кисловодске.

Как уточняет NewsTracker, два человека заразились крымской геморрагической лихорадкой. Случаи выявлены в Апанасенковском и Андроповском районах.

Для уничтожения клещей на территории Ставрополья проводится акарицидная обработка. На эти цели было направлено 26 млн рублей. По данным на 27 мая, специалисты обработали 4,5 тыс. га. Кроме того, организована противоклещевая обработка скота.

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