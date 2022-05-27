Каждый второй россиянин ежедневно сталкивается с токсичным контентом в Сети

Региональный общественный центр интернет-технологий и АНО «Диалог» 27 мая представили результаты исследования «Угрозы в Интернете». В опросе приняли участие более 1,2 тыс. совершеннолетних пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» из всех федеральных округов России.

В частности, экспертов интересовало понятие «токсичного контента». Оказалось, что 57% респондентов знакомы с этим термином. Под «токсичным» опрошенные подразумевают негативный контент, вредящий личности и обществу. При этом каждый второй сталкивается с ним в Сети каждый день. По мнению участников исследования, такой вид контента чаще всего встречается на сайтах СМИ (42%), телевидении (39%) и тематических сайтах (27%).

Также авторы опроса ставили задачу выяснить, насколько интернет представляет угрозу для детей и подростков. 79% пользователей согласны с этим утверждением. Основной угрозой 33% респондентов назвали манипуляцию сознанием и пропаганду.

В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что государство и общество должны объединить усилия по созданию безопасного онлайн-пространства для детей.