Парламент Приднестровья назначил нового премьер-министра

Верховный совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 27 мая утвердил новый состав правительства во главе с Александром Розенбергом. Новый кабинет министров утвержден единогласно.

Правительство ушло в отставку, после того как его бывший глава Александр Мартынов подал заявление об уходе с поста премьера по собственной инициативе.

Сразу же после этого глава Приднестровья Вадим Красносельский предложил на освободившуюся должность Верховному совету кандидатуру Александра Розенберга.

Розенбергу 55 лет, он родился в городе Ладыжин Тростянецкого района Винницкой области. Окончил Кишиневский сельскохозяйственный институт имени М.В. Фрунзе по специальности «инженер-электрик». С 19 января 2022 года занимал пост министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья.