На юге Москвы ликвидировали пожар на складе

Пожарные ликвидировали возгорание площадью 350 кв. м в производственной постройке в столичном районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу в пятницу, 27 мая.

«В 11:34 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе ведомства агентству городских новостей «Москва».

Загорелся склад с резиной, сообщает телеканал «Звезда».

Огонь на площади 350 кв. м был локализован к 10:28 мск, сообщает телеканал «360».

Столичная прокуратура сообщила о взятии на контроль установления обстоятельств и причин пожара на складе.