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В Санкт-Петербурге воссоздадут разрушенный храм святых Бориса и Глеба

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Фото: commons.wikimedia.org/N.G.Matveev
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В Санкт-Петербурге заново отстроят храм во имя святых Бориса и Глеба на Синопской набережной, пишет 27 мая газета «Деловой Петербург».

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Издание отмечает, что архитектурный объект имеет для Северной столицы историческое и градостроительное значение.

С инициативой воссоздать храм выступил Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Непосредственное участие в реализации проекта примет заслуженный архитектор РФ, вице-президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Михаил Мамошин.

Взорванное в 1975 году здание ему придется восстанавливать практически с нуля, опираясь на исторические фотографии и чертежи, сохранившие в себе задумку автора сооружения Михаила Щурупова.

«По своей стилистике, масштабу, духу и исполнению таких храмов в Петербурге больше нет. Михаил Щурупов смог органично объединить в одном проекте каноны русского зодчества, романского стиля и возрожденческих архитектурных традиций», — отметил Мамошин.

Однако расположение храма было решено изменить, поскольку для размещения его на пересечении Синопской набережной с проспектом Бакунина, где он был возведен изначально, пришлось бы переделывать транспортную развязку.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Долгожданное событие: в Петербурге воссоздадут важный объект истории и культуры».

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