Российские врачи будут выводить травматологию на новый уровень

Изоляция российских врачей от международного научного сообщества не повлияет на качество оказания помощи пациентам, уверяют эксперты. По итогам состоявшейся 27 мая научно-практической конференции «СПОРТМЕДФОРУМ — 2022» в Санкт-Петербурге специалисты пришли к выводу, что эта изоляция, наоборот, поможет вывести российскую медицину в области травматологии и реабилитации на новый уровень путем выявления имеющихся в здравоохранении проблем, которые будут решены впоследствии.

Эксперты отмечают, что на фоне санкционного давления со стороны Запада российские специалисты всё чаще сталкиваются с невозможностью участия в научных мероприятиях, продления членства в международных сообществах, обучения за рубежом и т.д. Также многие врачи из Европы отказываются от выступлений на научно-практических мероприятиях, проходящих в России.

«В ситуации, когда российские врачи в какой-то степени отрезаны от международного сообщества, очень важно развивать внутренние связи, обмениваясь знаниями и наработками. За последние годы ведущие отечественные клиники внедрили в свою практику мировые стандарты и передовые методики в области артроскопической хирургии, травматологии, ортопедии и реабилитации. Отмечу, что в нашей работе далеко не всё зависит от оборудования: зачастую важнее квалификация, знания и умения врача. И сейчас пришло время делиться накопленным опытом, масштабировать его на регионы, выводя на новый уровень систему лечения травм и заболеваний суставов по всей стране», — заявил заведующий отделением травматологии и ортопедии ММЦ «СОГАЗ» Дмитрий Савицкий.

Конференция, организованная ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА» и Институтом профессиональной переподготовки ММЦ «СОГАЗ», была посвящена лечению патологии суставов. Она объединила более 200 практикующих специалистов со всей России, чей обмен опытов и налаживание сотрудничества в этой части медицины как раз позволит выдвинуть ее на новый уровень.

«Во всем мире реабилитацией пациента занимается физиотерапевт — один человек, обладающий всеми навыками, которые у нас разделены между специалистами нескольких отделений (ЛФК и спортивной медицины, мануальной терапии, аппаратной физиотерапии). Поэтому пациент зачастую попадает только к одному из этих врачей, из-за чего недополучает нужное лечение. Кроме того, разделение обязанностей врача и среднего медперсонала приводит к тому, что врач только делает назначение, а непосредственно работающий с пациентом инструктор ЛФК или массажист выполняет его формально, не всегда понимая, чем оно обосновано», — отметил главный врач клиники спортивной медицины Bavaria Reha (Москва), национальный представитель Европейского общества реабилитации плечевого и локтевого суставов (EUSSER) Александр Владимирович Корчагин.

По его словам, решить эту проблему можно с помощью внедрения реабилитации как отдельной медицинской специальности, «универсализации» врачей и среднего медперсонала, а также введение единого, общемирового стандарта реабилитации.

ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА» с конца 2018 года реализует собственный имиджевый научно-образовательный проект, в рамках которого проводятся различные конференции в разных областях медицины, где как раз ведущие специалисты России могут обменяться мнением и наладить сотрудничество.