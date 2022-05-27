Сезон семужьей рыбалки стартовал в Мурманской области

В Мурманской области открылся сезон семужьей рыбалки. Лицензионный пункт по выдаче путевок открыли в поселке Шонгуй.

Документы оформляются круглосуточно на рыболовный участок Кола-2. Как пишет «Би-порт» со ссылкой на региональный филиал ФГБУ «Главрыбвод», при критическом подъеме воды в реке лицензионный пункт могут временно закрыть.

Участок Кола-2 в поселке Шонгуй открыли после схода льда и окончания паводка. А с 1 июня начнут работать участки Кола-3 и Кица. Там лов будет идти по принципу «поймал — отпустил». Лицензии оформляются по предварительной заявке.

5-6 июня после схода снега откроют реки Титовка, Ура и Печенга.