На Сахалине возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня

Следственный комитет возбудил уголовное дело после осквернения Вечного огня на Сахалине. Неизвестные сожгли в пламени какой-то предмет, что привело к повреждению чаши Вечного огня. сообщает телеканал «Известия». Мемориальный комплекс в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, появился в Ногликах в 1987 году.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причастного к совершению преступления.

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