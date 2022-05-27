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Вильфанд предупредил об опасной погоде в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об опасной погоде в ряде российских регионов, в том числе в Московской области.

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По словам специалиста в беседе с ТАСС, в пятницу, 27 мая, ожидаются интенсивные дожди, грозы и сильный ветер в Московской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Тульской областях.

Как пишет НСН, крайне неблагоприятная погода ожидается в Татарстане, где пройдут сильные дожди с градом, а ветер усилится до 15–20 м/с.

В Свердловской области прогнозируются сильные дожди с грозами и крупным градом. Ожидается усиление ветра до 25 м/с, отмечает телеканал «Звезда». Такая же погода будет в Курганской области.

Во всех указанных регионах действует «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день синоптики рассказали о погоде в Москве и области 27 мая. По данным специалистов, ожидается облачная погода с прояснениями, а также кратковременные осадки. Прогнозируется южный ветер со скоростью 7–12 м/с и порывами до 17 м/c. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

25 мая синоптики предупредили о начале длительного дождливого периода в Москве со второй половины этой недели. По данным портала Gismeteo, дождь будет идти каждый день вплоть до 4 июня.

В тот же день заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице до конца месяца. По его словам, до конца недели погода будет облачная с прояснениями. Специалист отметил, что с четверга на пятницу ночью прогнозируется +10…+12 градусов, в дневное время столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов. В ночь на субботу, 28 мая, будет облачно, временами дождь, температура воздуха составит +6…+11 градусов. В субботу временами дождь и +14…+19 градусов. В воскресенье воздух прогреется до +21 градуса.

В понедельник температура поднимется до +22 градусов, местами может также пройти дождь. В ночь на вторник, 31 мая, ночью температура воздуха составит +8…+12 градусов, днем — от +19 до +24 градусов.

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