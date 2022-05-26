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Госэкспертиза одобрила проект рекультивации свалки в Пскове

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Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект рекультивации городской свалки Пскова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Свалка расположена в юго-западной части Пскова, на Рижском проспекте. Ее площадь составляет 185 тыс. кв. м.

Проектные решения предусматривают ликвидацию свалки и дальнейшее благоустройство территории. Для этого будет создан искусственный рельеф с уклонами. Для гидроизоляции отходов на свалке установят сплошной противофильтрационный фильтр. Поверх него засеют газон. Также будет обустроено 20 скважин пассивной дегазации.

Средства на реализацию выделят из федерального и регионального бюджетов в рамках проекта «Чистая страна», пишет «Псковская лента новостей».

Псковская городская свалка возникла в 1947 году. Ее закрыли после 70 лет эксплуатации. Ограждение и входной контроль, гидроизоляция основания и очистные сооружения на территории отсутствуют.

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