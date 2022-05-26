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Умер актер Рэй Лиотта

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Фото: TASS/Zuma/Lev Radin
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Актер Рэй Лиотта умер в возрасте 67 лет. Он скончался во сне, отмечает Deadline 26 мая. Причина смерти не сообщается.

Среди недавних работ, где успел сняться Лиотта, — «Множественные святые Ньюарка», «Брачная история» и «Без резких движений». Он закончил сниматься в «Кокаиновом медведе» режиссера Элизабет Бэнкс и должен был сыграть главную роль в фильме с рабочим названием «Вещество», где партнерами по площадке стали бы Деми Мур и Маргарет Куэлли.

Родился Рэй Лиотта (Рэймонд Джулиан Вицимарли — имя при рождении. — Ред.) 18 декабря 1954 года в Ньюарке, США. Рэй, будучи усыновленным в полгода Мэри и Альфредом Лиотта, в 2000-х годах разыскал свою биологическую мать.

Дебют актера на телевидении состоялся (1978) в сериале «Другой мир». Известность ему принесли фильмы «Дикая штучка» (1986) и «Поле его мечты» (1989). Его актерский талант «выстрелил» в классическом криминальном романе Мартина Скорсезе «Славные парни» в 1990 году.

После этого он получил главные роли в таких боевиках, как «Побег невозможен» (1994) и «Турбулентность» (1997). Кроме того, Лиотта снялся в эпизодах фильмов «Полицейские», «Ганнибал», «Кокаин», «Наркобарон», «Идентификация» и «Револьвер» с Джейсоном Стейтемом.

У знаменитости осталась 23-летняя дочь Карсен.

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