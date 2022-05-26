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Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не была переизбрана в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Выборы проходили на конгрессе организации в Милане 26 мая.

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Как пишет «Спорт-Экспресс», за кандидатуру Вяльбе было отдано 48 голосов из 115 возможных. Таким образом, она показала наименьший результат среди 23 кандидатов. При этом Вяльбе все-таки была зарегистрирована кандидатом в совет FIS, несмотря на то что некоторые европейские лыжные федерации были против.

Сама президент ФЛГР заявила, что неблагоприятный для нее итог голосования на выборах в совет FIS не был неожиданным и она «была готова к такому развороту событий».

«В этой ситуации это было ожидаемо, было письмо от украинской федерации, которое говорит о том, что всё должно быть политизировано. Звучал призыв отовсюду нас отключить. Не нужно делать трагедию, нужно продолжать работать. Мы остаемся тем же членом FIS, но без права голоса в совете», — цитирует Вяльбе «РИА Новости».

В совет FIS по итогам выборов вошли 18 человек. Также не были избраны глава Федерации лыжного спорта Украины Игорь Митюков (50 голосов) и президент Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США Декстер Пэйн (74).

Против избрания Вяльбе в совет FIS перед голосованием высказывались глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми, генеральный секретарь Польской лыжной ассоциации Ян Винкель и президент Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон. Однако в прошлом известная российская лыжница заявляла, что не намерена сниматься с выборов.

Российских спортсменов стали отстранять от участия во многих международных спортивных соревнованиях после соответствующего предписания Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в состязаниях российских и белорусских спортсменов. Такие санкции стали ответом на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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