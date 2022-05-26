Мать погибших при пожаре двоих детей задержали в Омске

В Омске следователи задержали мать двоих погибших во время пожара детей. Пока она задержана на 48 часов в качестве подозреваемой.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Проводятся допросы для того, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

В ходе следствия будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних и законных представителей несовершеннолетних, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на СУ СККР по Омской области

Пожар произошел в многоквартирном доме в 4-м Амурском проезде Омска. Погибли двое детей, годовалый и трехлетний мальчики.

Как рассказала ИА «Город55» хозяйка квартиры, где произошло возгорание, она вышла ненадолго в магазин, а малышей оставила дома одних. При этом женщина закрыла дверь на щеколду. Вернувшись, она увидела гарь и детей, которые «лежали на диване все черные». Омичка обратилась к соседке, они вызвали скорую помощь, но детей спасти не удалось.

Известно, что женщина проживала с детьми одна, с мужем они развелись. Семья жила на детские пособия.