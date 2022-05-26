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Стратегию национальной политики до 2025 года приняли в Новосибирской области

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Правительство Новосибирской области утвердило новую Стратегию государственной национальной политики на период до 2025 года. Она предусматривает содействие развитию этнотуризма и народных промыслов, поддержку национальных видов спорта.

Реализация стратегии направлена на укрепление межнациональных отношений, сокращение случаев проявления ксенофобии и радикализма, развитию духовного и гражданского единства, а также обеспечение госбезопасности, правопорядка и политической стабильности.

Документ разработали ведущие представители научного и экспертного сообщества Новосибирской области. Основой послужили положения федеральной Стратегии и рекомендации федерального агентства по делам национальностей.

Как уточняет издание VN.ru, на территории региона проживают представители более 180 народов. Текущая обстановка в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений оценивается как стабильная.

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