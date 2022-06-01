Когда отмечается Троицкая родительская суббота в 2022 году

В 2022 году Троицкая родительская суббота отмечается 11 июня. Святая Троица — на следующий день, 12 июня. Эта суббота имеет статус Вселенской, поскольку поминают не только родственников, но и всех усопших.

В основе Троицы лежит православная догма о том, что Бог троичен, имеет ипостаси Отца, Сына, Святого Духа. Верующие молятся о спасении душ тех, кто ушел в мир иной, просят Божией благодати.

Как поминать усопших в Троицкую родительскую субботу 2022

Для воцерковленных Троицкая родительская суббота начинается в храме. Принято посетить службу, помолиться, написать записки, поставить свечи. С собой можно принести продукты длительного хранения. Священнослужители их освятят, после чего еду получат нуждающиеся.

Затем всей семьей люди отправляются на кладбище, к колумбариям. Зажигают лампадки. Если прах близкого человека покоится в могиле, на нее по случаю «зеленого» праздника — так еще называют Троицу — кладут хвойные ветки или живые цветы.

Альтернативой для тех, у кого не выходит посетить храм и кладбище, служат молитвы «Со святыми упокой» и «Вечная память», которые можно прочитать, находясь где угодно.

Остаток дня, согласно народным обычаям, принято проводить в кругу близких. Семья накрывает на стол и обедает. Обязательно подается первое: борщ, солянка или окрошка. Второе: рыба с картофелем или мясо с овощами, блюда из яиц, салаты из свежих овощей, холодец, блины, пироги. Разрешается выпить немного вина.

Соседей и знакомых нередко угощают конфетами, печеньем или пирожками. Попросят помянуть близких. Считается, что отказываться некорректно. В ответ нужно сказать: «Пусть земля будет пухом».

Не приветствуются шумные гуляния и развлечения. За трапезой обычно вспоминают добрым словом всех умерших родных и знакомых. Горевать и плакать не нужно, поскольку считается, что покойные сейчас находятся в лучшем из миров.

Завершается Вселенская родительская суббота подготовкой к Святой Троице — одному из главных праздников у православных христиан. В 2022 году он совпадает с Днем России. Граждане РФ получат дополнительный выходной — понедельник, 13 июня.

Другие родительские дни в 2022 году: Покровская (8 октября), Дмитриевская (5 ноября), Михайловская (19 ноября).