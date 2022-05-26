Эксперт спрогнозировал рост спроса на вторичку и загородное жилье до 25%

На рынке вторичного жилья и загородного ожидается резкий рост спроса на 20–25%. Об этом «Известиям» заявил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в четверг, 26 мая.

Снижение ключевой ставки Банком России сразу на 3 п.п., до 11% годовых приведет к пропорциональному уменьшению ипотечных ставок и уже в ближайшее время в большинстве банков они могут упасть на 2–3%, сказал он.

«Такое снижение благоприятно скажется на всех сегментах рынка недвижимости. Мы ожидаем, что спрос на вторичное жилье в ближайший месяц вырастет еще на 20–25%, аналогичную ситуацию можно ожидать и в сегменте загородной недвижимости», — сказал он.

Есть вероятность, что на ближайшем заседании Центробанка в июне ставка будет снижена еще на 1–2%, считает Хусаинов. А это уже приведет к полному восстановлению спроса на рынке жилья, добавил эксперт.

По его мнению, сейчас оптимальное время для покупки недвижимости, когда спрос еще не восстановился и уровень торга при продаже доходит до рекордных значений.

«Схожая ситуация была на этапе запуска ипотеки с господдержкой в начале пандемии, когда те, кто успел забронировать квартиры до запуска программы и купить до начала роста цен, вызванного резко выросшим спросом, уже в первые месяцы получили неплохой доход от инвестиций в недвижимость. Со временем же рост цен нивелировал выгоду от снижения ставок. Поэтому самый выгодный вариант — это покупать недвижимость в период стагнации рынка, до официального снижения ипотечных ставок», — пояснил директор компании «Этажи».

По его мнению, сейчас на рынке сформировался тренд ожидания, когда потенциальные покупатели ждут либо дальнейшего снижения ставок, либо падения цен. Такие покупатели упускают момент приобрести выгодно недвижимость при высоком уровне дисконта, рефинансировав ипотеку в будущем.

В краткосрочной перспективе в первую очередь начнет восстанавливаться баланс спроса между новостройками и вторичным рынком. Это позитивный момент, поскольку следом за стабилизацией начнет восстанавливаться спрос и в сегменте новостроек. Однако нельзя исключать, что для конкуренции со вторичным рынком девелоперам придется как минимум удерживать цены на прежних уровнях, не допуская их роста, подытожил Хусаинов.

12 мая Хусаинов говорил «Известиям», что в апреле по сравнению с мартом впервые с допандемийного 2019 года цены на вторичное жилье упали на 0,5%, до 79,6 тыс. рублей за «квадрат». В числе основных причин снижения интереса покупателей к этому сегменту — высокие ипотечные ставки.

Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечали, что сейчас средняя рыночная ставка по жилищному кредиту (без учета льготных программ на новостройки) составляет 14–15%, но в таких условиях подавляющая часть покупателей не может взять заем.