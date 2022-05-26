Две элитные дыни были проданы за $23,5 тыс. на аукционе в Японии

Две дыни элитного сорта «Юбари» проданы на аукционе в Японии за $23,5 тыс. Это на 10% выше прошлогодней цены. Торги прошли на острове Хоккайдо, передает телеканал «Известия». Рекордная стоимость пары дынь этого сорта достигла почти $40 тыс. в 2019 году. Плоды ценятся за насыщенный сладкий вкус. Они обладают почти идеальной шаровидной формой.

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