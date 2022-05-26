В «Сколково» стартовала Х международная конференция Startup Village

На торжественной церемонии открытия Startup Village в «Сколково» с приветственными словами выступили заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов и председатель попечительского совета «Сколтеха» Виктор Вексельберг. В рамках первого дня конференции представители власти и бизнеса обсудят перспективы технологических компаний России и траектории взаимодействия.

По словам Дмитрия Медведева, российские стартапы уже доказывали свою способность разрабатывать инновационные решения и продукты вопреки санкциям и ограничениям. В современных условиях необходимо продолжать быть устойчивыми и быстро реагировать на запросы рынка.

В первый день конференции Startup Village пройдут более десятка крупных мероприятий, в рамках которых предприниматели покажут, какие именно проекты обеспечат России технологический суверенитет и основу для устойчивого развития в долгосрочной перспективе.

Ключевым событием первого дня Startup Village в инновационном центре «Сколково» станет пленарная сессия «Rethinking Innovation. Государство, рынки и общество во время потрясений». В центре внимания участников будут вопросы создания новых импортонезависимых производственных цепочек в современных условиях, при которых санкции и нерыночные ограничения со стороны разных игроков осложняют конкурентную борьбу компаний.

На крупнейшей питч-сессии для инвесторов ранней стадии, организованной командой Skolkovo Ventures, представители бизнес-инкубаторов и акселераторов выберут лучшие проекты для поддержки.

Также в середине первого дня ожидается подписание соглашения между Республикой Саха (Якутия) и фондом «Сколково». Подробностями поделятся глава региона Айсен Николаев и председатель правления фонда Игорь Дроздов.

В рамках демодня TechExplorer 15 технологических компаний покажут проекты представителям венчурных фондов и крупнейших российских корпораций. Участники сессии SAFEty Rules обсудят основные варианты венчурных сделок, которые существуют на российском рынке, а также связанные с ними риски. Об этих и других нюансах расскажет управляющий партнер Skolkovo Ventures Павел Морозов.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, председатель попечительского совета фонда «Сколково»: «За эти десять лет Startup Village прошел большой путь. Интерес к нему был и остается огромным. Большое количество предпринимателей собирается, которые занимаются современными высокими технологиями. Сейчас для нас это мероприятие имеет особое значение, поскольку, находясь под этим нажимом, который оказывается на нашу страну, для нас очень важно, чтобы инновационные процессы, процессы развития страны продолжались. Чтобы экосреда, которую мы сформировали в «Сколково», работала. Чтобы вы получали новых партнеров, заводили новых друзей и реализовывали свои задумки. В этом цель «Сколково», и надеюсь, что Х юбилейный Startup Village тоже принесет массу новых идей, проектов и реализацию ваших замыслов».

Важность SUV как формата общения для стартапов, корпораций и представителей власти в своем выступлении подчеркнул помощник президента России Андрей Фурсенко.

Андрей Фурсенко, помощник президента России, член попечительского совета фонда «Сколково»: «Startup Village имеет огромное значение не только для реализации проектов, развития экономики, но и для воспитания тех, кто рядом. Очень важно, что вы видите не только свои разработки. Вы видите разработки тех, кто рядом с вами, вы понимаете, что вы не одни. На самом деле в стране есть очень много того, что уже сделано, очень много и того, что мы готовы сделать. Чем больше вы работаете с вашими коллегами, тем больше ваша уверенность, что у нас все будет хорошо и правильно».

Об эксклюзивных чертах форума и результатах, которые были достигнуты за последние 10 лет, сказал председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

Игорь Дроздов, председатель правления фонда «Сколково»: «Мы сегодня собираемся здесь в 10-й раз. На первый Startup Village мы собрали со всей страны порядка 200 компаний. Мы впервые увидели, когда в одном месте оказываются инвесторы, заказчики, стартапы — прообраз инновационной системы. Сейчас в одном только технопарке «Сколково» компаний в два раза больше. Общение стартапов между собой внутри экосистемы, с заказчиками, инвесторами происходит на рутинной основе. А Startup Village имеет свои эксклюзивные черты. Во-первых, сегодня одномоментно более 400 компаний показывают свои разработки в рамках выставки и питч-сессий, во-вторых — это общение на природе в неформальной обстановке».

Виктор Вексельберг, председатель попечительского совета «Сколтеха»: «Я очень рад, что очередной Startup Village собрал большой круг единомышленников, друзей. Всего на Startup Village мы ожидаем порядка 10 тыс. участников. Очень важно, что высшая школа сегодня проявляет интерес к инновационным разработкам, подготавливает ребят и кадры, которые могут самостоятельно продвигать идеи, создавать стартапы. Мы будем всячески поддерживать эти инициативы. «Сколтех» как ключевое ядро этого проекта всегда открыт для новых талантливых ребят, и мы верим, что так оно и будет в будущем».

Следить за ходом мероприятий можно онлайн на портале Startup Village, а еще посетив конференцию вживую. Регистрация доступна на сайте.