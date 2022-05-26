В России стартовал основной период ЕГЭ

В России начался основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Экзамены пройдут во всех регионах нашей страны и в образовательных организациях за рубежом.

26 мая проверяют знания по химии, литературе и географии, передает телеканал «Известия».

ЕГЭ по химии сдают более 83 тыс. выпускников. На выполнение экзаменационной работы по этому предмету, состоящей из двух частей, отводится 3,5 часа.

ЕГЭ по литературе планируют сдавать более 50 тыс. человек. На экзамен отводится без малого четыре часа. Участники могут пользоваться орфографическим словарем.

На географию зарегистрировались 19 тыс. выпускников. Выполнить 31 задание по предмету необходимо за три часа.

Результаты экзаменов станут известны не позднее 10 июня.

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