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Выбросы парниковых газов от самолетов увеличились из-за санкций против РФ

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Санкции против РФ привели к росту выбросов и парниковых газов от самолетов на 25%. Об этом сообщает лесоучетное учреждение Рослесхоза после исследования. Причина загрязнения кроется в смене маршрутов и увеличении времени полетов, передает телеканал «Известия». Из-за ограничений в отношении РФ воздушным судам приходится дольше находиться в небе. Длительность авиарейсов по всему миру увеличилась от 30 минут до 5 часов в зависимости от маршрутов. Изменения в расписании коснулись около 400 рейсов, которые выполнялись над Россией ежемесячно, не говоря уже о российских рейсах, летавших через страны Евросоюза.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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