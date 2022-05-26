Выбросы парниковых газов от самолетов увеличились из-за санкций против РФ

Санкции против РФ привели к росту выбросов и парниковых газов от самолетов на 25%. Об этом сообщает лесоучетное учреждение Рослесхоза после исследования. Причина загрязнения кроется в смене маршрутов и увеличении времени полетов, передает телеканал «Известия». Из-за ограничений в отношении РФ воздушным судам приходится дольше находиться в небе. Длительность авиарейсов по всему миру увеличилась от 30 минут до 5 часов в зависимости от маршрутов. Изменения в расписании коснулись около 400 рейсов, которые выполнялись над Россией ежемесячно, не говоря уже о российских рейсах, летавших через страны Евросоюза.

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