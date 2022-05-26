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В МИЦ «Известия» обсуждают текущую ситуацию на рынке недвижимости. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Стагнация или новые возможности: как изменятся цены на жилье?» Прямую видеотрансляцию ведут «Известия».

Ждать ли оживления рынка недвижимости в ближайшее время? Какое влияние на рынок оказывают изменения условий программы льготной ипотеки? Стоит ли сейчас покупать жилье?

Участники:

  • Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ;
  • Павел Склянчук, эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда»;
  • Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риелторов;
  • Илья Пономарёв, эксперт общественного совета при Минстрое России;
  • Татьяна Шарова, эксперт по проектному консалтингу и инвестициям Российской гильдии управляющих и девелоперов.
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