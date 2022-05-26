В МИЦ «Известия» обсуждают текущую ситуацию на рынке недвижимости. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Стагнация или новые возможности: как изменятся цены на жилье?» Прямую видеотрансляцию ведут «Известия».
Ждать ли оживления рынка недвижимости в ближайшее время? Какое влияние на рынок оказывают изменения условий программы льготной ипотеки? Стоит ли сейчас покупать жилье?
Участники:
- Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ;
- Павел Склянчук, эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда»;
- Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риелторов;
- Илья Пономарёв, эксперт общественного совета при Минстрое России;
- Татьяна Шарова, эксперт по проектному консалтингу и инвестициям Российской гильдии управляющих и девелоперов.