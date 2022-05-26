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Артист Мадянов раскрыл свое отношение к «отмене» русской культуры на Западе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Заслуженный артист России Роман Мадянов в беседе с «Известиями» ответил на вопрос, как он относится к попыткам ряда западных стран запретить русскую культуру.

«Если ты художник, воспитанный в русской культуре, кому ты там нужен?»
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«Меня совершенно не интересует и не волнует, что думают о нашей культуре на Западе. Меня волнует то, что происходит в моей стране, вот и всё. Я хочу, чтобы здесь всё было нормально и спокойно. Сами разберемся, сами выясним. И не надо нам указывать», —заявил Мадянов.

Кроме того, артист прокомментировал «Известиям» свою роль в съемках фильма по мотивам сказки «По щучьему велению» кинокомпании СТВ.

«Сейчас начинают снимать сказки. Я приглашен Сергеем Сельяновым в картину «По щучьему веленью». Снимает режиссер Александр Войтинский. Буду играть Царя. Было уже четыре съемочных дня. Получил огромное удовольствие от процесса», — поделился актер.

Мадянов уверен, что фильмы для детей помогут изменить ситуацию в отечественном кинематографе.

«Идей для работы множество. Открывайте книжки, русские народные сказки, сюжеты которых у нас воруют иностранцы и переделывают на свой лад. Так что же мы-то сидим?!» — задался вопросом Мадянов.

На будущее киноиндустрии актер смотрит с оптимизмом.

«Я думаю, что при наличии бесконечных талантливых людей наш кинематограф найдет выход из этой ситуации. Потому что наша страна могла и умеет создавать истинные произведения искусства. СССР это доказал. Было великое советское кино», — отметил он.

По мнению актера, российское кино тоже может иметь успех, для этого «надо просто собраться и приступать к делу».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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