Ковид всё списал

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил амнистию, пообещав вернуть гражданам и компаниям штрафы за нарушение требований, введенных в пандемию ковида. В России уже неоднократно объявлялись различного рода амнистии — наиболее популярны налоговые, при которых плательщики могли легализовать ранее незадекларированные активы. Дачная амнистия длится уже 15 лет и позволила гражданам оформить права почти на 14 млн объектов недвижимости.

Ковидная амнистия предполагает возврат оплаченных штрафов, если они были оформлены на территории Москвы. С 1 июня по 31 декабря этого года граждане и организации могут обратиться в центры госуслуг «Мои документы» с соответствующим заявлением, которое можно будет скачать с портала www.mos.ru.

Вернуть деньги могут физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Теперь давайте разберемся с самым интересным — кто же останется без права получения компенсации.

Это, во-первых, граждане, которые были оштрафованы за несоблюдение режима самоизоляции. Во-вторых, иностранные компании. То есть под исключение подпадают филиалы и представительства зарубежных организаций. В-третьих, это российские компании, у которых более 50% капитала оффшорных компаний. Стоит помнить о том, что в такой список входят не только островные государства Карибского бассейна, но и ОАЭ, и КНР. Амнистия не коснется также российских компаний, в уставном капитале которых есть любая доля иностранных компаний из недружественных стран. И, наконец, вернуть деньги не смогут те, кто был привлечен к ответственности по ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения) сотрудниками Роспотребнадзора и МВД РФ.

На своем сайте мэр Москвы пишет, что амнистия будет распространяться на все случаи привлечения к ответственности, кроме нарушения режима самоизоляции в период заболевания COVID-19. Самое важное в объявлении градоначальника: вернут лишь те штрафы, которые инициировались органами исполнительной власти Москвы, а не федеральными органами. Очевидно, что эти инстанции могут распоряжаться только теми средствами, которые поступили в московский, а не федеральный бюджет.

Если компании смогут получить хоть что-то, так как их штрафовали по ст. 20.6.1. КоАП РФ органы исполнительной власти Москвы, то граждане вряд ли. Ведь физических лиц штрафовали в метро и переходах как раз сотрудники полиции, а на такие случаи амнистия уже не распространяется.

Отдельно стоит отметить, что указ мэра Москвы не включает в ковидную амнистию ст. 6.3. КоАП РФ, по которой тоже активно наказывали штрафами. Этот состав применялся к путешественникам, вернувшимся с отдыха и не загрузившим сведения об отрицательном ПЦР-тесте. По такой статье есть много досадных постановлений, при вынесении которых суды использовали формальный подход, а доводы граждан о сбоях в личном кабинете на портале «Госуслуги» не влияли на признание их виновными.

Существенно, что к списку документов для получения компенсации необходимо приложить копию постановления о назначении наказания, а также квитанцию об оплате штрафа. Эти документы могли не сохраниться у заявителя. В этом случае взять выписку со счета можно из банка, а копию постановления — в районном суде.

Пока непонятно, нужны ли будут эти документы с печатью или достаточно будет копий. В последнем случае копию постановления можно взять с единого портала судов общей юрисдикции города Москвы https://mos-gorsud.ru/, воспользовавшись удобным поиском по своей фамилии или наименованию компании.

Еще возникнет много вопросов по компенсации, если штрафы были уплачены ИП, а оно закрылось, если юридическое лицо поменяло свое наименование или было реорганизовано. Важно, чтобы сотрудники «Моих документов» имели четкие инструкции по тому, какой пакет документов будет принят и будет считаться достаточным для быстрого обращения и получения обещанных денежных средств.

Возможно, появятся дополнительные разъяснения, а круг амнистированных лиц будет расширен. Амнистия имеет положительный отклик. Однако людям, которые не работают юристами, сложно разобраться в деталях выплаты, а из сегодняшнего объявления они запомнят лишь то, что любой штраф за ковид может быть компенсирован, если только ты не был злостным нарушителем самоизоляции при положительном ПЦР-тесте.

Не исключено, что губернатор Московской области Андрей Воробьев аналогичным образом примет решение об амнистии, ведь санитарно-эпидемиологическое законодательство Москвы и Московской области в пандемию практически не отличалось.

Автор — адвокат, партнер практики трудового права BGP Litigation

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