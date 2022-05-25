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Пассажирам тверских автобусов дают уроки финансовой грамотности

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В Тверской области в автобусах организуют мини-курсы по финансовой грамотности. На экранах салонов транслируются анимированные видеоролики, ориентированные на разные возрастные и социальные группы. В них рассказывается о грамотном финансовом поведении.

Проект запустили отделение Тверь ГУ Банка России по ЦФО, региональное правительство и ООО «Транспорт Верхневолжья». Цель — привлечение внимания жителей к разумному управлению личным бюджетом, проявлению бдительности в вопросах финансовой безопасности и осведомленность в сфере защиты прав граждан как потребителей финансовых услуг.

В проекте участвуют 573 автобуса «Транспорта Верхневолжья». Ежедневно они перевозят порядка 276 тыс. пассажиров. Речь идет об общественном транспорте не только Твери, но и калининского, Ржевского, Кимрского, Старицкого, Зубцовского и Конаковского районов.

Жители уже поддержали проект и предложили организаторам расширить диапазон расширить диапазон видеокурсов и ввести дополнительно советы для детей в формате мультфильмов, пишут «Тверские ведомости».

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