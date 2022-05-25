Советник президента России Кобяков встретился с кубинским послом

В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова и чрезвычайного и полномочного посла Республики Куба в Российской Федерации Хулио Гармендии Пеньи.

Участники обсудили участие делегации Кубы в работе ПМЭФ-2022, а также развитие торгово-экономических связей между странами и различные двусторонние инициативы, в том числе идею о формировании межпарламентской комиссии высокого уровня, предложенную председателем Госдумы Вячеславом Володиным в ходе его недавней поездки в Гавану в феврале 2022 года.

«Важно создавать комфортные условия для реализации совместных проектов и поддерживать инициативы делового сообщества. Вопреки определенным обстоятельствам, более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2022 — это действительно впечатляющие цифры. Мы приложим все усилия и сохраним «конфиденциальность» для иностранных участников, чтобы сохранить пространство доверия», — отметил Антон Кобяков.

Делегация Кубы традиционно принимает активное участие в Петербургском международном экономическом форуме, в деловую программу которого в этом году включен бизнес-диалог «Россия — Латинская Америка». На встрече отметили неизменную эффективность ПМЭФ в качестве международной площадки для диалога по ключевым вопросам глобальной повестки.

«С нашей стороны уже сейчас свое участие подтвердили министр энергетики и горнорудной промышленности Республики Куба Ливан Арронте Крус и заместитель министра Татьяна Амаран Богачева. Мы находимся на пути модернизации и диверсификации национальных экономик, динамично наращивая темпы сотрудничества, а долгосрочные проекты станут подспорьем для повышения устойчивости торгово-экономических связей», — подчеркнул Х. Гармендия Пенья.

Отдельным вектором обсуждений стала презентация программы ПМЭФ-2022 для представителей дипмиссий стран Латинской Америки, которая состоялась накануне в Москве на площадке Дома Латинской Америки при участии министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) Сергея Черёмина, директора Петербургского международного экономического форума Алексея Валькова, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Гренада в Российской Федерации и странах СНГ Олега Фирера, заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова.

Глава ДВМС С.Черёмин рассказал, что в рамках ПМЭФ-2022 департамент организует два мероприятия, и пригласил участников презентации на деловой завтрак, который пройдет 16 июня в гостинице «Софитель». Дискуссия будет посвящена стратегии развития Москвы, новейшим достижениям города, обмену опытом с ключевыми мегаполисами Латинской Америки. Участники обсудят темпы развития строительной отрасли столицы, работу транспортного комплекса, новации в области здравоохранения и медицины, образования и социальной сферы.

«Крайне важно поддерживать пространство доверия, которое страны нарабатывали долгие годы. Площадка ПМЭФ позволит заострить внимание на ключевых направлениях кооперации и обозначить новые точки роста, обсудить перспективы инвестиционного сотрудничества России и стран региона, а также вопросы государственной поддержки российского и латиноамериканского бизнеса, развития интеграционных процессов, происходящих на евразийском пространстве, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна», — поделился Алексей Вальков.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.