Подготовка к купальному сезону стартовала в Псковской области

Власти Псковской области определили меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах массового отдыха граждан летом. В регионе ведется подготовка к купальному сезону.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Главам городов и районов необходимо рассмотреть вопросы подготовки мест отдыха, установки информационных знаков вдоль берегов водоемов, а также организовать рейды для выявления нарушений в сфере использования маломерных судов. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Также будет проведена проверка готовности сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В регионе организуют информирование населения о правилах поведения во время купания. В местах отдыха у водоемов пройдут рейды с привлечением полиции.