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Опубликованы кадры уничтожения замаскированного склада ВСУ в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 25 мая появились кадры уничтожения замаскированного склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Камышевахе Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках спецоперации по защите Донбасса.

Как рассказал военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага, разведка зафиксировала точное попадание по складу. В результате успешного прорыва перекрывается основной канал поставок вооружения и тылового обеспечения для группировки противника в Лисичанске и Северодонецке.

Самоходные артиллерийские установки выбивают с позиций на севере Камышевахи украинских танкистов. Беспилотный летательный аппарат фиксирует, что три боевые машины выведены из строя, экипажи пытаются укрыться в лесу, но там их встречают мощным огнем.

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Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ. Удары наносились с дистанции более 5 км. Также ведомство показало кадры боевой работы расчетов зенитной ракетной системы С-300В.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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