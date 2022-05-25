В МИЦ «Известия» обсудят текущую ситуацию на рынке недвижимости

26 мая в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Стагнация или новые возможности: как изменятся цены на жилье?»

Ждать ли оживления рынка недвижимости в ближайшее время? Какое влияние на рынок оказывают изменения условий программы льготной ипотеки? Стоит ли сейчас покупать жилье?

Участники:

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Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ;

Павел Склянчук, эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда»;

Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риелторов;

Илья Пономарёв, эксперт общественного совета при Минстрое России;

Татьяна Шарова, эксперт по проектному консалтингу и инвестициям Российской гильдии управляющих и девелоперов.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.