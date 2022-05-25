Еврокомиссия выделит €800 тыс. на «продвижение демократии» в Таджикистане

Европейская комиссия (ЕК) намерена помочь продвижению и защите демократии и верховенства права в Таджикистане. На реализацию этой программы ЕК готова выделить до €800 тыс.

При этом максимальный размер одного гранта составляет €300 тыс., а минимальный — €160 тыс.

В описании программы отмечается, что этих целей удастся достигнуть «посредством поддержки и укрепления организаций гражданского общества, а также активистов демократического движения и правозащитников», передает 25 мая телеканал RT.

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Указывается, что приоритетом деятельности подрядчиков-конкурсантов на получение гранта должны стать поддержка свободы выражения мнений и свободы СМИ, борьба с дезинформацией, а также упрощение доступа жителей страны к правосудию.

Также в мае ЕК сообщала о готовности выделить до €500 тыс. для проведения программы по «продвижению и защите» основных свобод и прав человека в Казахстане.

В мае прошлого года сообщалось, что ЕК намерена выделить на развитие гражданского общества в Сирии €2,5 млн. Отмечалось, что программа направлена на наращивание потенциала представителей гражданского общества в республике.