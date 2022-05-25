Реклама
Прямой эфир

Еврокомиссия выделит €800 тыс. на «продвижение демократии» в Таджикистане

0
Фото: РИА Новости/Амир Исаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейская комиссия (ЕК) намерена помочь продвижению и защите демократии и верховенства права в Таджикистане. На реализацию этой программы ЕК готова выделить до €800 тыс.

Непокоренный Памир: из-за чего в Таджикистане вспыхнули протесты
Повторится ли в стране гражданская война

При этом максимальный размер одного гранта составляет €300 тыс., а минимальный — €160 тыс.

В описании программы отмечается, что этих целей удастся достигнуть «посредством поддержки и укрепления организаций гражданского общества, а также активистов демократического движения и правозащитников», передает 25 мая телеканал RT.

Реклама

Указывается, что приоритетом деятельности подрядчиков-конкурсантов на получение гранта должны стать поддержка свободы выражения мнений и свободы СМИ, борьба с дезинформацией, а также упрощение доступа жителей страны к правосудию.

Также в мае ЕК сообщала о готовности выделить до €500 тыс. для проведения программы по «продвижению и защите» основных свобод и прав человека в Казахстане.

В мае прошлого года сообщалось, что ЕК намерена выделить на развитие гражданского общества в Сирии €2,5 млн. Отмечалось, что программа направлена на наращивание потенциала представителей гражданского общества в республике.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022