Реклама
Прямой эфир
Общество
Правительство согласовало повышение прожиточного минимума и МРОТ на 10%
Мир
В Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Киева
Мир
КНР призвала создать «зеленый коридор» для экспорта зерна из РФ и Украины
Наука
В России разработали систему предупреждения столкновения беспилотников
Мир
Представителей РФ не пригласили на церемонию памяти жертв бомбардировки Хиросимы
Мир
Бивалютная зона введена в Запорожской области
Мир
Глава Россотрудничества рассказал о желающих переехать в Россию американцах
Экономика
Экономист предрек изменение решения США по лицензии РФ по госдолгу
Мир
Южная Корея и США выпустили две ракеты в ответ на испытания КНДР
Мир
ПВО РФ с начала спецоперации сбила около 90 беспилотников «Байрактар»
Общество
В Белгородской области продлили желтый уровень опасности терроризма

Представителей РФ не пригласили на церемонию памяти жертв бомбардировки Хиросимы

0
Фото: Global Look Press/mageBROKER.com/Marco Bittel
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти японского города Хиросима не пригласили представителей России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки США. Об этом 25 мая сообщил посол РФ Михаил Галузин.

Рухнули все представления о зле: с чего началась и чем закончилась бомбардировка Хиросимы и Нагасаки
Почему 6 августа мы отмечаем Всемирный день за запрещение ядерного оружия

«Власти Хиросимы как организаторы ежегодно проводимого 6 августа мероприятия объявили, что не приглашают на него представителей России. Подобный постыдный шаг — очередное свидетельство того, что руководство японского движения, именующего себя антиядерным, на деле в очередной раз повернулось спиной к памяти десятков тысяч своих сограждан, ставших в августе 1945 года безвинными жертвами варварской атомной бомбардировки», — сообщил Галузин. Его заявление опубликовано на странице посольства РФ в Японии в Facebook.

Российский посол отметил, что организаторы мероприятия не пригласили российскую сторону на мероприятие из-за проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Реклама

«Организаторы пошли на упомянутый «отказ» под предлогом нашей спецоперации. Неплохо бы им помнить, что там мы вынуждены искоренять поощрявшийся коллективным Западом нацизм. Такой же самый нацизм, альянс с которым стал одной из ключевых причин национальной катастрофы, постигшей Японию в 1945 году», — добавил посол.

Он напомнил, что именно по инициативе Москвы был продлен российско-американский договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Именно мы обеспечили подтверждение всей ядерной «пятеркой» принципиально важного понимания о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана. Именно наша страна — пионер в области мирного использования атомной энергии», — заключил Галузин.

В 1945 году американский бомбардировщик B-29 сбросил на центр города четырехтонную урановую бомбу под названием «Малыш». Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны — порядка 20 км.

В результате взрыва атомной бомбы в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.: люди умирали от полученных ран и облучения. Город был стерт с лица земли.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022