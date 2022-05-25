Представителей РФ не пригласили на церемонию памяти жертв бомбардировки Хиросимы

Власти японского города Хиросима не пригласили представителей России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки США. Об этом 25 мая сообщил посол РФ Михаил Галузин.

«Власти Хиросимы как организаторы ежегодно проводимого 6 августа мероприятия объявили, что не приглашают на него представителей России. Подобный постыдный шаг — очередное свидетельство того, что руководство японского движения, именующего себя антиядерным, на деле в очередной раз повернулось спиной к памяти десятков тысяч своих сограждан, ставших в августе 1945 года безвинными жертвами варварской атомной бомбардировки», — сообщил Галузин. Его заявление опубликовано на странице посольства РФ в Японии в Facebook.

Российский посол отметил, что организаторы мероприятия не пригласили российскую сторону на мероприятие из-за проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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«Организаторы пошли на упомянутый «отказ» под предлогом нашей спецоперации. Неплохо бы им помнить, что там мы вынуждены искоренять поощрявшийся коллективным Западом нацизм. Такой же самый нацизм, альянс с которым стал одной из ключевых причин национальной катастрофы, постигшей Японию в 1945 году», — добавил посол.

Он напомнил, что именно по инициативе Москвы был продлен российско-американский договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Именно мы обеспечили подтверждение всей ядерной «пятеркой» принципиально важного понимания о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана. Именно наша страна — пионер в области мирного использования атомной энергии», — заключил Галузин.

В 1945 году американский бомбардировщик B-29 сбросил на центр города четырехтонную урановую бомбу под названием «Малыш». Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны — порядка 20 км.

В результате взрыва атомной бомбы в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.: люди умирали от полученных ран и облучения. Город был стерт с лица земли.