В Запорожской области ввели бивалютную зону

Власти освобожденной части Запорожской области ввели в регионе бивалютную зону. Рассчитываться теперь можно как в гривнах, так и рублях, передает телеканал «Известия». При этом все пособия будут выплачиваться в рублях.

Также сообщается, что в регионе начал работу Международный расчетный банк. Открываются расчетные счета государственных предприятий и юридических лиц. В ближайшие дни начнется обслуживание и физических лиц.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.