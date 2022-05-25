Реклама
Прямой эфир
Общество
Уникальную смесь для борьбы с борщевиком создали в Подмосковье
Мир
В Запорожской области заявили о намерении региона войти в состав РФ
Культура
Украинский режиссер в Каннах высказался против бойкота россиян
Экономика
Американский бренд Nike решил уйти из России
Общество
Поток пассажиров на дачных маршрутах вырос в Подмосковье
Мир
Бивалютная зона введена в Запорожской области
Общество
За педофилами предложили установить пожизненный надзор
Происшествия
Пожар в храме Петра и Павла в Москве потушили
Общество
Маткапитал предлагают разрешить тратить на покупку машины
Мир
Байден распорядился приспустить флаги в США после стрельбы в Техасе
Мир
КНДР запустила еще две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Число рейсов из Нарьян-Мара в Архангельск увеличат с 1 июня

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 июня увеличится количество авиарейсов из Нарьян-Мара в Архангельск до семи в неделю. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на региональную администрацию.

Как рассказал заместитель руководителя департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Павел Масюков, рейсы на Архангельск будут выполняться каждый день.

Кроме того, увеличена квота на субсидируемые билеты для льготных категорий граждан с 10 до 15 на каждый рейс этого направления. Помимо этого, был расширен список категорий граждан, которые могут приобрести льготные билеты до Архангельска.

Реклама

Как отмечает НСН, со 2 июня по 31 августа планируется открыть по два дополнительных рейса в неделю в Санкт-Петербург и обратно и по одному рейсу в неделю в Москву и обратно (с 11 июня до 13 августа).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022