Число рейсов из Нарьян-Мара в Архангельск увеличат с 1 июня

С 1 июня увеличится количество авиарейсов из Нарьян-Мара в Архангельск до семи в неделю. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на региональную администрацию.

Как рассказал заместитель руководителя департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Павел Масюков, рейсы на Архангельск будут выполняться каждый день.

Кроме того, увеличена квота на субсидируемые билеты для льготных категорий граждан с 10 до 15 на каждый рейс этого направления. Помимо этого, был расширен список категорий граждан, которые могут приобрести льготные билеты до Архангельска.

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Как отмечает НСН, со 2 июня по 31 августа планируется открыть по два дополнительных рейса в неделю в Санкт-Петербург и обратно и по одному рейсу в неделю в Москву и обратно (с 11 июня до 13 августа).