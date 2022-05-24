Проведение слушаний по землепользованию отменили в Башкирии

Власти Башкирии отменили проведение общественных слушаний по землепользованию. Соответствующий документ о внесении изменений в постановление за подписью премьер-министра республики Андрея Назарова был опубликован на сайте правовой информации.

Решение властей касается общественных обсуждений в публичном формате. Как уточняет «МедиаКорСеть», ранее в ходе подобных мероприятий проводились слушания по различным проектам, включенным в генплан, а также по застройке и правилам землепользования.

Отмечается, что отмена не затронет уже запланированные общественные обсуждения и слушания, оповещения о которых были опубликованы до вступления в силу постановления правительства.