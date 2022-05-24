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Жару и пыльные бури прогнозируют в Омской области

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Синоптики прогнозируют повышение температуры до +30 градусов в Омской области на этой неделе. Вместе с жарой придут пыльные бури.

Согласно прогнозам, 24 мая концентрация пыли в воздухе на юге региона может достигнуть 40 г на кубометр. В течение суток 25 мая пыль будет рассеиваться, к утру 26 мая ее унесет в сторону Тюменской области. Об этом пишет ИА «Город55».

Температура воздуха 25 мая будет колебаться в пределах +17…+28 градусов. Кратковременные дожди ожидаются лишь местами, ветер будет слабым.

26 мая воздух может прогреться до +30 градусов. В пятницу, 27 мая, похолодает до +14…+19 градусов, ожидается дождь.

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