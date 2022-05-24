ВОЗ не считает необходимой срочную массовую вакцинацию от оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения не считает, что нынешняя вспышка оспы обезьян за пределами Африканского континента потребует срочной массовой вакцинации населения. Об этом сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на представителя организации Ричарда Пибоди. Он признал, что запас вакцин и антивирусных препаратов, которые могут быть немедленно использованы для борьбы с заболеванием, ограничен, передает телеканал «Известия». Пибоди также подчеркнул, что безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены, частое мытье рук помогут ограничить распространение вируса.

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