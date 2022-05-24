Кладбище на 30 тыс. мест построят в Северске к 2025 году

В Северске к 2025 году построят кладбище, рассчитанное почти на 30 тыс. захоронений. На проект направят в общей сложности 570 млн рублей.

Кладбище появится сразу за городом, в районе деревни Сосновки. В этом году планируется сделать асфальтовую дорогу. Водоснабжение уже налажено, планировка тоже готова, рассказал мэр Северска Николай Диденко.

Срок эксплуатации нового места захоронений составит 20 лет. Общая площадь — более 26 га.

До кладбища пустят общественный транспорт, оборудуют автобусную остановку и парковку для личного транспорта. Территорию оснастят водопроводом и наружным освещением. Колумбария для захоронения урн с прахом усопших не будет, пишет РИА «Томск».