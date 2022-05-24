Реклама
Прямой эфир
Общество
Россиян призвали избегать контакта с грызунами и приматами из-за оспы обезьян
Экономика
В Болгарии признали отказ платить за газ в рублях преждевременным
Мир
Российские военные восстановят подорванный ВСУ при отступлении мост
Мир
В Херсонской области выступили за размещение военной базы РФ в регионе
Экономика
Глава ЕК признала невозможность немедленного эмбарго на нефть из РФ
Мир
США могут высвободить дизель из резервов для снижения цен на рынке
Мир
Саперы ВС РФ разминируют объекты у промышленного завода под Крымом
Мир
В Херсонской области завили о желании региона стать субъектом РФ
Спорт
«Тампа» вышла в полуфинал плей-офф НХЛ благодаря шатауту Василевского
Мир
Великобритания может отправить в порт Одессы военные корабли
Мир
Госдеп проведет переговоры в Эстонии и Латвии по проблемам энергетики

Военкор «Известий» показал бывший укрепрайон боевиков в «Азовстали»

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022